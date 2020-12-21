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Боевики захватили украинского военного на Луганщине

21 декабря 2020, 16:26

Боевики захватили украинского военного на Луганщине

Военнослужащий Объединенных сил одной из воинских частей был задержан боевиками в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, выполняющей задания в районе проведения операции Объединенных сил было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые мероприятия положительного результата не дали. В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что боевики пытаются использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины.

Боевики «ЛНР» заявили, что задержанный является бойцом 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Пупко, 1991 года рождения. Украинского военного задержали в районе оккупированного населенного пункта Славяносербск в Луганской области.

В штабе ООС не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.

17 декабря боевики передали украинской стороне тело военнослужащего. Они утверждали, что военный пришел к их позициям в состоянии опьянения и скончался от интоксикации. 

Украинская сторона в сообщении о гибели военного на Донбассе обнародовала такую же версию. Однако затем советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что «это стало результатом технической ошибки».

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