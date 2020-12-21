В Чехии приговорили к 15 годам тюрьмы мужчину, воевавшего за «ДНР»

Региональный суд в чешском городе Усти-над-Лабем заочно приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего мужчину, который воевал в рядах боевиков группировки «ДНР». Об этом пишет iRozhlas..



Согласно приговору, с мая 2014 года он воевал на стороне «ДНР».



«За свою активную деятельность он был даже удостоен награды так называемой Донецкой народной республики за храбрость, когда ему предстояло участвовать в боях сначала в должности командира боевой машины, а затем в качестве командира вооруженной группы танкового полка армии так называемой Донецкой народной республики в звании подполковника», — рассказал Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра против организованной преступности.



Суд признал виновным этого мужчину в тероризме. По данным полиции, он, скорее всего, все еще находится в зоне конфликта, поэтому приговор является заочным.

На прошлой неделе стало известно, что в Чехии будут судить 26-летнего гражданина за участие в боевых действиях на стороне «ДНР».