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Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента. Но остается в команде Зеленского

21 декабря 2020, 21:30

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента. Но остается в команде Зеленского

Юлия Ковалив покинула должность заместителя лавы Офиса президента. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

В сообщении отмечается, что президент Владимир Зеленский «ценит высокую профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат», поэтому она остается в команде главы государства «до новых профессиональных свершений».

На Банковой Ковалив занималась экономическим направлением. 

«Радуюсь тому, что имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей. Это и инициативы по улучшению инвестиционного климата, и законы о концессии, приватизации, рынке земли, о банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулировании инвестиций, другие законодательные акты. Этими законами был создан потенциал для дальнейшего экономического развития Украины», — сказала Ковалив.

В Офисе президент а отметили, что при ее участии были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиленного карантина, принят «ряд важных законов» и «налажено тесное сотрудничество» Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ.

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