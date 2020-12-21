Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента. Но остается в команде Зеленского

Юлия Ковалив покинула должность заместителя лавы Офиса президента. Об этом сообщила пресс-служба ОП.



В сообщении отмечается, что президент Владимир Зеленский «ценит высокую профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат», поэтому она остается в команде главы государства «до новых профессиональных свершений».



На Банковой Ковалив занималась экономическим направлением.



«Радуюсь тому, что имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей. Это и инициативы по улучшению инвестиционного климата, и законы о концессии, приватизации, рынке земли, о банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулировании инвестиций, другие законодательные акты. Этими законами был создан потенциал для дальнейшего экономического развития Украины», — сказала Ковалив.



В Офисе президент а отметили, что при ее участии были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиленного карантина, принят «ряд важных законов» и «налажено тесное сотрудничество» Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ.