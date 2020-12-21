Витренко временно возглавил Минэнерго. Буславец ушла в отставку

Правительство назначило Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики.



Об этом сообщает правительственный портал.



Распоряжение относительно временного возложения исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко Кабмином признано утратившим силу.



На посту первого замглавы Минэнерго Витренко заменил Ольгу Буславец, которая была уволена в связи с поданным заявлением.

17 декабря Витренко не хватило 40 голосов народных депутатов Верховной Рады для назначения первым вице-премьером — министром энергетики.



Позже Витренко сообщил, что президент Владимир Зеленский и фракция монобольшинства «Слуга народа» намерены повторно внести его кандидатуру.



В 2014-2020 годах Витренко занимал должность исполнительного директора «Нафтогаза».