«ДНР» приговорила к 12 годам колонии мужчину за «шпионаж»

Фото: «МГБ ДНР»

Сергей Пономоренко получил 12 лет колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже». Об этом сообщает «МГБ» группировки «ДНР».



Отмечается, что «приговор» был вынесен «апелляционной палатой Верховного суда ДНР» еще 22 декабря.



Детали дела не разглашаются.

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».