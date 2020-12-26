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В СНБО раскритиковали идею Зеленского мобилизовать женщин и мужчин

26 декабря 2020, 15:26

В СНБО раскритиковали идею Зеленского мобилизовать женщин и мужчин

Озвученная Владимиром Зеленским идея массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России — нереалистичная, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены. Об этом в интервью «Радио НВ» рассказал замсекретаря СНБО, генерал-майор Сергей Кривонос.

«Это окружение рассказывает президенту, что они это способны сделать [массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России]. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», — сказал Кривонос.

По словам генерал-майора, в Украине патриотизм «не поддерживается на уровне государства», а мобилизационный резерв нужно воспитывать, в частности идеологически.

Он напомнил, что 2014 год показал, что огромное количество мобилизованных шли воевать, но еще большее количество — убегали от мобилизации.

«Убегали. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается», — сказал замсекретаря СНБО.

Также Кривонос отметил, что, даже полностью мобилизовав людей, их надо научить вести боевые действия.

25 декабря Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма «будет большая война» и всеобщая мобилизация — мужчин и женщин.

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