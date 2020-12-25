«Будет большая война». Зеленский предупредил о тотальной мобилизации в случае нападения РФ

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что в случае нападения России на Украину произойдет «большая война» и тотальная мобилизация. Об этом глава государства заявил в интервью «Фокусу».



«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал Зеленский.



Так он ответил на вопрос, возможно ли нападение России со стороны оккупированного ею Крыма.



Зеленский также заявил, что на данный момент не видит необходимости в звонке российскому президенту Владимиру Путину из-за отсутствия предмета для разговора. При этом он намерен «обязательно поговорить» с Путиным , если продолжится задержка в проведении встречи советников лидеров Нормандского формата.