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«ДНР»: 15 человек умерли от COVID-19, еще 148 заболели за день

27 декабря 2020, 09:47

«ДНР»: 15 человек умерли от COVID-19, еще 148 заболели за день

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 26 декабря, коронавирусную болезнь подтвердили у 148 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Кроме этого, умерли 15 заболевших ранее.

Географию новых выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют.

С начала пандемии «ДНР» признает 14 671 случаев заболевания COVID-19, из которых выписаны 8506 человек, летальных случаев — 1317.

Также сообщается, что за сутки в ОРДО выявлено 92 случая пневмоний, из которых 66 человек госпитализированы. Всего в ОРДО лечится 1800 пациентов с пневмониями, из них 634 на кислородной поддержке.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 113 случаев заболевания коронавирусом. При этом 6 621 человек выздоровел, а 72 умерли.

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