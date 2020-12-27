В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 26 декабря, коронавирусную болезнь подтвердили у 148 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, умерли 15 заболевших ранее.



Географию новых выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют.



С начала пандемии «ДНР» признает 14 671 случаев заболевания COVID-19, из которых выписаны 8506 человек, летальных случаев — 1317.



Также сообщается, что за сутки в ОРДО выявлено 92 случая пневмоний, из которых 66 человек госпитализированы. Всего в ОРДО лечится 1800 пациентов с пневмониями, из них 634 на кислородной поддержке.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 113 случаев заболевания коронавирусом. При этом 6 621 человек выздоровел, а 72 умерли.