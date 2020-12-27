В «ДНР» заявили о гибели 80 медиков с начала пандемии

Более 80 врачей погибли на подконтрольной группировке «ДНР» территории вследствие заражения коронавирусом. Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала «Юнион».



Отмечается, что речь идет о медиках, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.



Всего в противодействии COVID-19 в ОРДО задействованы более 4 тысяч медиков и медработников. Чтобы покрывать нехватку медперсонала среднего звена, «ДНР» привлекла более 700 студентов медвуза.

За минувшие сутки, 26 декабря, как заявляет «ДНР», коронавирусную болезнь подтвердили у 148 человек.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.