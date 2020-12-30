За сутки в Украине выявлено почти 8 тысяч заболевших ковидом и рекордное число выздоровевших

За минувшие сутки в Украине выявили 7 986 заболевших коронавирусом. При этом 16 355 пациентов выздоровели, что стало рекордом за все время пандемии, а 243 человека скончались.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время исследований в стране зарегистрировано 1 045 348 заболевших коронавирусом. Из них 698 190 человек выздоровели, а 18 324 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.



Вчера, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших ковидом, 28 декабря сообщалось о 4 835 новых заболевших, 27 декабря выявили 6 113 новых случаев болезни, 26 декабря было зафиксировано 7 709 инфицированных коронавирусом, 25 декабря сообщалось об 11 035 новых случаях болезни.