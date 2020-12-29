Кривонос обвинил Арестовича в гибели снайперов на Донбассе. Тот опровергает

Сергей Кривонос, которого президент уволил 29 декабря с должности первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны, заявил, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в 2018 году завел снайперов на минное поле на Донбассе, в результате чего двое погибли и трое получили ранения. Об этом он заявил в интервью НВ.



«Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта, — а каким взводом, какой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну? А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?», — сказал Кривонос.



По его мнению, Арестович — «манипулятор чистой воды», а не военный эксперт.



Арестович в комментарии LIGA.net опровергнул слова Кривоноса, заявив, что маршрут никто не менял, а сам он не был старшим в группе.



«Скажите, как лицо младше по званию и по должности может командовать группой, в которой есть более старшие по званию и должности?» — добавил он.



Арестович заявил, что Кривонос «слепил легенду» и теперь распространяет ее. «Как замсекретаря СНБО он что, работает против Офиса президента, я так понимаю, против самого президента?» — сказал он.



Арестович также заявил, что инцидент произошел 10 ноября, а не 8-го, раненых было двое, а не трое, и это было не минное поле. При этом по его словам, взрывалась мина «ведьма», которая «почти не оставляет неповрежденных».



«Что это за заведение (на минное поле, — ред.), когда человек остается там же и подрывается? Это как? Погубить лучших снайперов ВСУ ценой собственной смерти? Это очень большое исключение, что я остался цел», — добавил он.



По словам Арестовича, у него есть вопросы к Кривоносу о его роли в «попытке госпереворота 2017 года», снятии его кандидатуры на выборах президента 2019 года в пользу Порошенко и раскрытии им служебной принадлежности погибших снайперов.

28 октября блогера Алексея Арестовича назначили советником по информационной политике делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. 1 декабря Арестович стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.