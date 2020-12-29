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Зеленский уволил замсекретаря СНБО Кривоноса, критиковавшего идею о тотальном призыве

29 декабря 2020, 20:32

Зеленский уволил замсекретаря СНБО Кривоноса, критиковавшего идею о тотальном призыве

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Соответствующий указ № 604/2020 Зеленский подписал 29 декабря.

Согласно документу, Кривоноса направлено в распоряжение Министерства обороны.

Ранее Зеленский заявлял, что в случае нападения России на Украину начнется «большая война» и тотальная мобилизация — призовут и мужчин, и женщин.

В свою очередь, Кривонос назвал идею массовой мобилизации нереалистичной, так как люди не умеют держать оружие в руках и не хотят воевать.

Кривонос — генерал Вооруженных сил Украины, был командиром 8-го Хмельницкого полка спецназначения, командовал обороной Краматорского аэродрома в 2014 году.

С осени 2014-го возглавляет Управление специальных операций Генерального штаба, а с 2016-го — назначен первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

Первым замсекретаря СНБО Кривоноса назначил в марте 2019 года на тот момент президент Петр Порошенко.

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