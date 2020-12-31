Еще 9 699 новых заболевших коронавирусом выявили в Украине

За минувшие сутки в Украине выявили 9 699 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 11 803 человека выздоровели, а 209 ранее заболевших умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 055 047 заболевших коронавирусом. Из них 709 993 человека выздоровели, а 18 533 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.



Днем ранее сообщалось о 7 986 заболевших коронавирусом.