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Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ

01 января 2021, 12:22

Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ

Вакцина Pfizer от COVID-19 получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В ВОЗ пришли к выводу, что эта вакцина соответствует всем критериям, необходимым для одобрения

«Мы определили, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски», — отмечается в заявлении.

Экстренный разрешение на применение выдается в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой — еще доступны не все результаты испытаний.

В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.

Вакцина разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она уже применяется в США и ряде других стран.

22 декабря в Минздраве утвердили национальный план вакцинации от коронавируса. Он включает приоритетные группы и этапы вакцинации. Согласно этому плану, вакцинация может начаться уже в январе-феврале 2021 года. При этом документ будет обновляться в зависимости от количества вакцин, которые получит Украина.

Ожидается, что вакцинация охватит примерно 21 миллион украинцев.

Помимо получения вакцины в рамках COVAX, руководство Украины ведет переговоры как с производителями вакцин, так и с руководством стран, где такие вакцины уже производятся или будут выпускаться. При этом возможность получения вакцины из России не рассматривается.

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