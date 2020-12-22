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Украина утвердила план вакцинации от коронавируса: ее проведут в 4 этапа

22 декабря 2020, 16:03

Украина утвердила план вакцинации от коронавируса: ее проведут в 4 этапа

Минздрав утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС.

В ведомстве отметили, что документ будет «гибким», его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19.

Там добавили, что цель этого плана — в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины — это 20 миллионов человек.

«Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации в соответствии с календарем прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней», — добавил глава ЦОС Игорь Кузин.

План будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации. Цель, целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникация и развертывание мобильных бригад — это базовая часть документа, ее могут изменить только в случае получения кардинально новой информации. Этапы разработки вакцин, квалификационные и регистрационные процедуры, поставки вакцин — эту часть будут обновлять постоянно.

«Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна — соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом», — отметил Кузин.

Планом утверждено четыре этапа вакцинации населения:

  1. январь-апрель 2021 года — люди с наивысшим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;
  2. апрель-июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
  3. июнь-сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
  4. сентябрь 2021 — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Проводить вакцинацию планируют на базе существующих пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах.

Минздрав планирует провести первую вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года. Сейчас министерство ведет переговоры с компаниями-производителями вакцин. Кроме того, Украина ожидает поставку от глобальной инициативы COVAX 8 миллионов доз вакцин (этого хватит для 4 миллионов человек) в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркивал, что заложенных в бюджете 2021 года 2,6 миллиарда гривен недостаточно для закупки вакцин. По расчетам министерства, необходимо 15,1 миллиарда гривен.

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