Во время локдауна некоторые бытовые товары можно будет купить только онлайн

Во время январского локдауна в Украине можно будет продавать только продукты питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, а также корма, ветеринарные препараты, семена и средства защиты растений. Другие товары можно будет продавать только с доставкой. С 8 по 24 января во время жесткого карантина в Украине будет запрещено продавать бытовую химию, одежду, прессу, детские товары для обучения и еще ряд товаров повседневного спроса.
В Американской торговой палате считают это нарушением прав потребителей.
«Такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приведет к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах», — говорится в заявлении на сайте организации.
В Американской торговой палате отмечают, что украинскому правительству необходимо позволить полноценную работу супермаркетов и других субъектов хозяйствования, если товары, которые разрешено продавать во время локдауна, занимают не менее 60% торговой площади.
Локдаун в январе введут, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.
Во время жесткого карантина с 8 по 24 января будет запрещена:
При этом продолжат работу с ограничениями «оранжевой зоны»: общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, отели.
Ранее Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с локдауном в период с 8 по 24 января включительно.