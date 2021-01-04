Во время локдауна некоторые бытовые товары можно будет купить только онлайн

Во время январского локдауна в Украине можно будет продавать только продукты питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, а также корма, ветеринарные препараты, семена и средства защиты растений. Другие товары можно будет продавать только с доставкой. С 8 по 24 января во время жесткого карантина в Украине будет запрещено продавать бытовую химию, одежду, прессу, детские товары для обучения и еще ряд товаров повседневного спроса.



В Американской торговой палате считают это нарушением прав потребителей.



«Такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приведет к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах», — говорится в заявлении на сайте организации.



В Американской торговой палате отмечают, что украинскому правительству необходимо позволить полноценную работу супермаркетов и других субъектов хозяйствования, если товары, которые разрешено продавать во время локдауна, занимают не менее 60% торговой площади.



Локдаун в январе введут, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.



Во время жесткого карантина с 8 по 24 января будет запрещена:

работа кафе, баров, ресторанов (кроме заказов навынос и доставки);

работа магазинов непродовольственных товаров;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа развлекательных заведений, фитнес-залов, бассейнов, ТРЦ;

посещение учебных заведений, кроме детских садов;

проведение любых развлекательных, рекламных, спортивных, массовых мероприятий.

При этом продолжат работу с ограничениями «оранжевой зоны»: общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, отели.

Ранее Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с локдауном в период с 8 по 24 января включительно.