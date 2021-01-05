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Степанов назвал недостоверной информацию о запрете продажи некоторых товаров во время карантина

05 января 2021, 10:22

Степанов назвал недостоверной информацию о запрете продажи некоторых товаров во время карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время усиленного карантина 8-24 января не соответствует действительности.

«Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной», — сказал министр во время брифинга.

В подтверждение своих слов Степанов привел пункт постановления правительства, которым регулируется карантин.

Так, во время действия жесткого карантина будет разрешена торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначена для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Говоря о бытовой химии, Степанов сообщил, что Кабмин на заседании 5 января еще примет определенные уточнения.

По словам главы Минздрава, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет купить, то исходило из того, что карантинные ограничения продлятся в Украине только 16 дней.

«16 дней это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунив, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы мы уже до весны не вводили локдаун, чтобы мы спокойно прошли эту волну заболеваемости и выдержала наша медицинская система», — подчеркнул Степанов.

4 января появилась информация о том, что на период январского локдауна правительство запретило супермаркетам продавать бытовую химию, одежду, прессу и ряд других товаров.

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