Олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики.



Представитель организации не раскрыл подробности отстранения украинского спортсмена, заявив, что дисквалификация продлится «до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается».



В Международной федерации гимнастики отказались от дальнейших комментариев.



Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский также сказал Tribuna.com, что сейчас идет разбирательство по Верняеву и больше он сказать ничего не может.



Отвечая на уточняющий вопрос, может ли речь идти о допинге, Сартинский отметил, что может, однако пока что «сказали ничего не рассказывать, это закрытая информация пока».

27-летний уроженец Донецка Олег Верняев является участником двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл золотую и серебряную медали.



В декабре 2020 года Верняев пропустил чемпионат Европы. Тренеры сборной объяснили это решение микротравмами спортсмена.