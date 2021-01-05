Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований

05 января 2021, 15:13

Олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики.

Представитель организации не раскрыл подробности отстранения украинского спортсмена, заявив, что дисквалификация продлится «до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается».

В Международной федерации гимнастики отказались от дальнейших комментариев.

Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский также сказал Tribuna.com, что сейчас идет разбирательство по Верняеву и больше он сказать ничего не может.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли речь идти о допинге, Сартинский отметил, что может, однако пока что «сказали ничего не рассказывать, это закрытая информация пока».

27-летний уроженец Донецка Олег Верняев является участником двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл золотую и серебряную медали.

В декабре 2020 года Верняев пропустил чемпионат Европы. Тренеры сборной объяснили это решение микротравмами спортсмена.

ТЕГИ

Люди
Олег Верняев

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:36
«ЛНР»: число умерших от ковида возросло до 182 человек
20:41
«ДНР» утверждает, что тысячами возит жителей Донецка за российскими паспортами
08:32
«ЛНР» заявила о 16 новых заболевших ковидом
22:07
Главные новости Донбасса за неделю
13:21
Боевики завтра откроют КПВВ под Донецком
10:33
«ДНР»: 250 заболевших и 19 умерших от COVID-19
09:15
«ЛНР» заявила о смерти двух пациентов с COVID-19
11:00
Из-за непогоды на оккупированной Донетчине почти 12 тысяч человек остались без электричества
10:39
В Алчевске возобновили теплоснабжение во всех домах после аварий
09:18
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от коронавируса
13:20
В энергосистеме ОРДО произошел сбой. В ряде городов нет воды и отопления
00:03
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
все новости
16:39
Коронавирус на Луганщине: еще 33 заболевших и 11 умерших
15:57
Начальнику «миграционной службы ДНР» предъявила обвинения СБУ
15:13
Олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований
14:27
Убийство Шеремета: Следователи готовы встретиться с источником аудио о возможных заказчиках
13:32
В ВСУ выявили еще 62 заболевших коронавирусом
12:58
Путин и Меркель снова обсудили Донбасс по телефону
12:17
Дело Шеремета: бывший сотрудник белорусского спецназа готов дать показания в Украине
10:22
Степанов назвал недостоверной информацию о запрете продажи некоторых товаров во время карантина
09:36
«ЛНР»: число умерших от ковида возросло до 182 человек
08:57
Коронавирус в Донецкой области: еще 271 заболевший
08:47
Торецк и соседние населенные пункты остаются без воды из-за аварии
08:17
В Украине выявили 5 334 заболевших коронавирусом за сутки
все новости
ВИДЕО
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
27 декабря, 21:10

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция