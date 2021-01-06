Глава «Народной милиции ЛНР» пострадал при взрыве в квартире

Начальник «Народной милиции» группировки «ЛНР» Ян Лещенко госпитализирован в результате взрыва в многоэтажном доме Луганска, в котором находится его квартира.



Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.



Отмечается, что у Лещенко ожоги, «но жизни ничто не угрожает».



Версию покушения «следователи ЛНР» отрицают. «Основная версия — взрыв газа. Версия покушения не рассматривается», — сказал собеседник агентства.

Последствия взрыва в многоэтажке, где живет Лещенко. Фото: соцсети

Взрыв в доме, в котором проживает Лещенко, произошел сегодня ночью. В результате в трех окнах квартиры выбиты стекла, повреждены стены и подъезд.



Telegram-канал «Луганский инсайд» утверждает, что Лещенко контролирует поставки дешевого спиртного и контрабандных сигарет в части «народной милиции». Канал допустил вариант передела рынка и маскировки произошедшего под бытовую версию взрыва.