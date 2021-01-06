В Луганске произошел взрыв в доме, где живет командир боевиков «ЛНР»

Во временно неподконтрольном Луганске в жилом доме произошел взрыв.



Предварительной причиной называют взрыв газа, передает сепаратистсикй телеканал «Лугаснк 24».



В результате происшествия пострадала квартира, в ней выбиты окна. Осколки и части находившихся внутри вещей разлетелись на десятки метров вокруг пятиэтажки. Очевидцы слышали хлопок, после чего сработали сигнализации припаркованных рядом автомобилей.



По сообщениям телеграм-канала «Луганский инсайд», в этом доме проживает начальник управления «НМ ЛНР» Ян Лещенко, который якобы контролирует поставки дешевого спиртного и контрабандных сигарет в части «народной милиции». Там не исключили вариан передела рынка и маскировки все под бытовую версию взрыва.



Район происшествия оцеплен сотрудниками «полиции» и «комендатуры».