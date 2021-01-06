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В Луганске произошел взрыв в доме, где живет командир боевиков «ЛНР»

06 января 2021, 12:53

В Луганске произошел взрыв в доме, где живет командир боевиков «ЛНР»

Во временно неподконтрольном Луганске в жилом доме произошел взрыв.

Предварительной причиной называют взрыв газа, передает сепаратистсикй телеканал «Лугаснк 24».

В результате происшествия пострадала квартира, в ней выбиты окна. Осколки и части находившихся внутри вещей разлетелись на десятки метров вокруг пятиэтажки. Очевидцы слышали хлопок, после чего сработали сигнализации припаркованных рядом автомобилей.

По сообщениям телеграм-канала «Луганский инсайд», в этом доме проживает начальник управления «НМ ЛНР» Ян Лещенко, который якобы контролирует поставки дешевого спиртного и контрабандных сигарет в части «народной милиции». Там не исключили вариан передела рынка и маскировки все под бытовую версию взрыва.

Район происшествия оцеплен сотрудниками «полиции» и «комендатуры».

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