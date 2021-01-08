СБУ возбудила дело за ввоз контрабандной вакцины в Украину

Следователи Службы безопасности Украины возбудили дело по факту ввоза в Украину лекарств под видом вакцины от коронавируса. Об этом заявили в пресс-служба СБУ, сообщают «Украинские новости».



Дело расследуют по статье «Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств».



Ранее издание «Страна» сообщало, что украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально ввезли в Украину.



Вакцинация якобы проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева. Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро.



Президент Владимир Зеленский обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию о нелегальном ввозе на территорию страны вакцины от коронавируса.