Более 5 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за день

За минувшие сутки в Украине выявили 5 011 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, выздоровели 5 292 человек, а 99 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зафиксировано 1 115 026 заболевших коронавирусом. Из них 791 598 человек выздоровели, а 19 767 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), городе Киеве (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

В Украине с 8 января начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней — до 24 января 2021 года включительно. Власти ожидают, что это поможет не допустить распространение коронавирусной инфекции после новогодних праздников.