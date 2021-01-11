США ввели санкции против украинских граждан и компаний за вмешательство в выборы

Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи граждан Украины и четырех украинских организаций из-за вмешательства в выборы. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Санкции вводятся против лиц и компаний, которые как считают в Вашингтоне, являются частью российской сети иностранного влияния, связанной с народным депутатом Украины Андреем Деркачем. В сентябре 2020 года США ввели персональные санкции в отношении Деркача. Накануне выборов в США нардеп заявлял о вмешательстве на тот момент кандидата в президенты от демократов Джо Байдена в дела Украины.



«С 2019 года Деркач и его соратники использовали СМИ США, платформы социальных сетей в США и влиятельных лиц США для распространения вводящих в заблуждение и необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине», — заявляют в Минфине США.



Под нынешние персональные санкции США попали бывшие официальные лица Украины, которые поддерживали Деркача и заявляли о фактах международной коррупции, к которой якобы причастен Джо Байден. Так, в «черном списке» оказались бывший прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, экс-дипломат Андрей Телиженко и нынешний депутат Верховной Рады Александр Дубинский.



«Деркач и Дубинский лоббировали против НАБУ, пытаясь сменить руководство НАБУ, дискредитировать НАБУ как организацию и отрицать свои собственные коррупционные методы», — говорится в сообщении.



Кроме этого, в санкционный список вошли член медиа-команды Деркача Петр Журавель, соратник нардепа Дмитрий Ковальчук и бывший помощник нардепа Антон Симоненко.



Журавель владеет информагентствами Only News и «Скептик» / «Бегемот Медиа», которые как заявляют в Вашингтоне, «являются подставными СМИ в Украине, распространяющими дезинформацию». Эти компании, а также сайт Nabu Leaks и компания «Эра-Медиа» внесены в санкционный список США. Симоненко, по утверждению Минфина США, помогал Деркачу скрывать финансовые активы.



Вся собственность, имущества и счета указанных лиц на территории США заблокированы, а лицам из США запрещено совершать с ними операции.