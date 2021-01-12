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В Украине выявили еще 5116 заболевших ковидом. Выздоровело в три раза больше человек

12 января 2021, 08:18

В Украине выявили еще 5116 заболевших ковидом. Выздоровело в три раза больше человек

За минувшие сутки в Украине выявили 5 116 заболевших коронавирусом. При этом выздоровел 15 951 человек, а умерли 184 ранее заболевших.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано 1 124 430 заболевших. Из них 812 368 человек выздоровели, а 20 019 умерли.

За последний день наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Вчера сообщалось о 4 288 заболевших коронавирусом.

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