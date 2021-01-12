Украинский «Лекхим» заключил договор на пять миллионов доз китайской вакцины Sinovac

Группа фармацевтических компаний «Лекхим» заключила соглашение с китайским производителем вакцин Sinovac Biotech на поставку в Украину пяти миллионов доз против COVID-19. Об этом сообщается на сайте компании.



Согласно этому соглашению, «Лекхим» является официальным и эксклюзивным поставщиком китайской вакцины CoronaVac в Украине.



Отмечается, что Украина сможет получить вакцину против коронавируса производства Sinovac Biotech уже в марте 2021 года. А в 2022 году планируется наладить производство вакцины на украинском предприятии «Лекхим-Харьков».



В конце декабря министерство здравоохранения Украины договорилось с «Лекхимом» о поставке 1,9 миллиона доз вакцины от коронавируса китайской компанией Sinovac Biotech. Из сегодняшнего пресс-релиза «Лекхима» неясно, входит ли заказанная Минздравом вакцина в эти пять миллионов доз.

Китайская компания Sinovac Biotech была основана в Пекине в 2001 году. Компания производит от 300 до 500 миллионов доз в год 6 типов разных вакцин для людей и животных.



12 января специалисты Anvisa — Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии, которые проверяли вакцину на эффективность, объявили, что общий уровень эффективности CoronaVac ниже 60%, но выше 50%.