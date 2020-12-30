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Украина закупит около 2 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса

30 декабря 2020, 15:02

Украина закупит около 2 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения заключило контракт на поставку в максимально короткий срок 1,9 миллиона доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Об этом сообщил Офис президента Владимира Зеленского.

Там отметили, что переговоры о поставке китайской вакцины велись еще с сентября.

Договор о поставке на территорию страны подписан с украинским фармацевтическим предприятием «Лекхим», которое является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. Речь идет о закупке 1 913 316 доз по цене 504 гривен за дозу.

По условиям договора первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов ССША, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского союза.

Поставка китайской вакцины будет осуществляться отдельно от механизма COVAX.

Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech прежде всего для защиты граждан с высоким риском инфицирования, а также тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией, отметили в Офисе президента. Прививки будут бесплатными.

Также власти Украины продолжают переговоры с другими производителями вакцин.

Что это за вакцина?

Вакцина Sinovac Biotech выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов. При вакцинации каждый человек должен получить две дозы с интервалом в две недели. В ряде стран были проведены клинические испытания вакцины; уже известны промежуточные результаты. Так, третья фаза клинических испытаний была проведена в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%), Турции (1325 пациентов, эффективность 91%) и Бразилии (промежуточные результаты ожидаются 7 января).

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