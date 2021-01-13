Кабмин хочет ввести единую цену на газ для потребителей на период карантина

Кабинет министров намерен ввести госрегулирование цены на газ для бытовых потребителей на время отопительного сезона, закрепив фиксированную стоимость голубого топлива — 6,99 гривен за один кубометр. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



Он поручил безотлагательно подготовить соответствующий проект правительственного постановления.



Шмыгаль подчеркнул, что предлагаемая цена является «самой низкой на украинской бирже, в то время как некоторые облгазы сегодня уже продают газ по 10 гривен и выше».



Вместе с тем премьер заявил, что власть не отказывается от рыночного регулирования цены на газ, а временное госрегулирование связал с карантинными ограничениями из-за коронавируса.



«Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование», — сказал он.



Премьер добавил, что решение о госрегулировании было согласовано на сегодняшнем заседании с президентом Владимиром Зеленским.