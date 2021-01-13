СБУ разоблачила члена «ЛНР». Ему грозит до 8 лет тюрьмы

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего боевика «ЛНР», который в 2014 году воевал против украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



В рамках расследования органы госбезопасности установили, что с началом российской вооруженной агрессии житель Луганска присоединился к так называемому «Третьему Станично-Луганскому батальону ВДВ ДШБ», а позже — к «противотанковой артбатарее 2-й отдельной мотострелковой бригады НМ ЛНР».



В настоящее время следователи СБ Украины сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы за участие в незаконном вооруженном формировании.



Ранее сообщалось, что в Донецкой области заочно осудят 37-летнего жителя Снежного за участие в террористической организации.