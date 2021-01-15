С 16 января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. Кого будут штрафовать?

С 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке.
Закон был принят еще в 2019 году, однако эта норма начинает действовать только сейчас.
Речь идет о том, что работники супермаркетов, аптек, кафе, больниц, банков, спортзалов, АЗС и других учреждений всех форм собственности должны предоставлять услуги и вести общение с клиентами на украинском языке. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке.
Кроме того, производители, исполнители и продавцы обязаны, согласно закону, предоставлять потребителям информацию о своих товарах, работах или услуги на государственном языке. На украинском должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.
Норма закона распространяется и на интернет-магазины, зарегистрированные в Украине.
В то же время информация на украинском языке о товарах и услугах может дублироваться на других языках.
В случае нарушений законодательства, граждане смогут направлять жалобы в офис языкового омбудсмена. Если жалоба мотивирована, то заведению объявят предупреждение и требование устранить нарушение в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года на заведение будет наложен штраф от 5100 до 6800 гривен.
Языковой омбудсмен Тарас Креминь опубликовал детальную инструкцию о том, как предлагается поступать в случае, «если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено».
Указан такой порядок действий:
В тексте жалобы нужно указать: ФИО, адрес проживания, суть жалобы, кто именно потенциально нарушил новые нормы закона, как именно, когда и по какому адресу. К обращению стоит прикрепить доказательства, подтверждающие факт нарушения.
В письменной жалобе необходимо указывать дату ее составления. В электронной следует указывать e-mail или другую информация для обратной связи.
Языковой омбудсмен отметил, что жалобы можно подавать ему в течение полугода с момента фиксации нарушения.
Отметим, что законом предусмотрена организация государством бесплатных курсов украинского языка для взрослых людей, которые им не владеют. Однако эта норма до сих пор не реализована — деньги на такие курсы в госбюджете не предусмотрены.