С 16 января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. Кого будут штрафовать?

С 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке.



Закон был принят еще в 2019 году, однако эта норма начинает действовать только сейчас.



Речь идет о том, что работники супермаркетов, аптек, кафе, больниц, банков, спортзалов, АЗС и других учреждений всех форм собственности должны предоставлять услуги и вести общение с клиентами на украинском языке. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке.



Кроме того, производители, исполнители и продавцы обязаны, согласно закону, предоставлять потребителям информацию о своих товарах, работах или услуги на государственном языке. На украинском должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

Норма закона распространяется и на интернет-магазины, зарегистрированные в Украине.



В то же время информация на украинском языке о товарах и услугах может дублироваться на других языках.



В случае нарушений законодательства, граждане смогут направлять жалобы в офис языкового омбудсмена. Если жалоба мотивирована, то заведению объявят предупреждение и требование устранить нарушение в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года на заведение будет наложен штраф от 5100 до 6800 гривен.



Языковой омбудсмен Тарас Креминь опубликовал детальную инструкцию о том, как предлагается поступать в случае, «если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено».



Указан такой порядок действий:

Попытаться уладить ситуацию «на месте», попросив сотрудника обслужить вас на государственном языке. В случае отказа сотрудника обратиться к руководству заведения или на их «горячую линию» (торговой сети, аптеки, АЗС и т.д.). В случае отказа или отсутствия обеспечения предоставления услуг на государственном языке стоит зафиксировать факт отказа при помощи аудио, видео или письменного подтверждения свидетелей. Также стоит зафиксировать информацию о заведении/учерждении (название, адрес, контакты). Отправить жалобу уполномоченному по защите госязыка по на электронную почту [email protected] или заполнив соответствующую форму на сайте. Также можно отправить письменную жалобу по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.

В тексте жалобы нужно указать: ФИО, адрес проживания, суть жалобы, кто именно потенциально нарушил новые нормы закона, как именно, когда и по какому адресу. К обращению стоит прикрепить доказательства, подтверждающие факт нарушения.



В письменной жалобе необходимо указывать дату ее составления. В электронной следует указывать e-mail или другую информация для обратной связи.



Языковой омбудсмен отметил, что жалобы можно подавать ему в течение полугода с момента фиксации нарушения.



Отметим, что законом предусмотрена организация государством бесплатных курсов украинского языка для взрослых людей, которые им не владеют. Однако эта норма до сих пор не реализована — деньги на такие курсы в госбюджете не предусмотрены.