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В Украине – почти 6 тысяч новых случаев коронавируса

17 января 2021, 08:30

В Украине – почти 6 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 17 января зафиксировано 5 990 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 8 777 человек, умерли 116 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, по словам министра, заболели 177 детей и 236 медработников.

По сравнению с данными о заболевших 15-16 января количество пациентов уменьшилось.

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Всего в Украине с начала пандемии COVID-19 на утро воскресенья заболели 1 миллион 160 тысячи 682 человека, 20 802 человека – умерли, выздоровели – 865 960 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

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