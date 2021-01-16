Еще 7729 заболевших ковидом выявили в Украине

За минувшие сутки в Украине выявили 7 729 заболевших коронавирусом. При этом 9 792 человека выздоровели, а 144 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране выявлено 1 154 692 заболевших ковидом. Из них 857 183 человека выздоровели, а 20 686 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.



Днем ранее сообщалось о 8 199 заболевших коронавирусом.