В ДонОГА объяснили розоватый окрас воды из крана

Вода в кранах жителей Донецкой области может быть окрашена в розоватый цвет, но в Донецкой областной госадминистрации предупреждают, что это допустимо. Как пояснил директор департамента ЖКХ Сергей Гончаренко, для очистки питьевой воды в источнике — канале «Северский Донец-Донбасс» сейчас используют чуть больше реагентов, чем ранее. Это связано с тем, что превышены показатели аммония в воде. Для стабилизации показателей используют перманганат калия (марганцовки).



Ранее в компании «Вода Донбасса» сообщили, что превышение концентрация аммония выше фоновых значений в источнике — канале «Северский Донец-Донбасс» не влияет на качество питьевой воды, поскольку процесс очистки воды на фильтровальных станциях откорректированный.



«Используется в большинстве перманганат калия, который дает, скажем так, розоватый окрас воды в некоторых случаях, что позволяет удержать показатель аммония в питьевой воде (просьба не путать с водой в речке) в границах допустимых норм», — сказал Гончаренко.



Он подчеркнул, что фоновый показатель вместимости аммония в воде превышен, но он находится в допустимых нормах.



Завтра выездная лаборатория сделает забор воды для дальнейшего анализа, добавил Гончаренко.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко прокомментировал информацию о плохом качестве воды в реке Северский Донец.



В компании «Вода Донбасса» предполагают, что самым вероятным источником загрязнения являются очистные сооружения одного из коммунальных предприятий Харьковской области.