«ДНР» и «ЛНР» заявили о введении своих «общественников» в переговоры ТКГ

Группировки «ЛНР» и «ДНР» заявили о том, что в переговорах Трехсторонней контактной группы вместе с ними будут принимать участие «представители общественности». Они уже приняли участие в сегодняшнем заседании рабочих подгрупп.



Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш заявил «Новостям Донбасса», что статус этих людей является неопределенным.



«Участие этих людей является неопределенным. Их имена не озвучивались в ходе работы ТКГ. Они сегодня присутствовали, но не сказали ни одного слова, не были представлены официально», — отметил Гармаш.



По его словам, украинская делегация обращалась с вопросом к модератору от ОБСЕ в переговорах политической подгруппы Пьеру Морелю, кто допустил участие общественников от «ЛДНР». Но ответить на этот вопрос Морель не смог.



Как отметил Сергей Гармаш, участники от «ЛДНР» объяснили такой шаг ответной мерой на введение переселенцев из ОРДЛО в переговорный процесс с украинской стороны. А об этом «МИДы» группировок проинформировали заранее.



Украина обратилась к российской стороне за разъяснениями, на что там ответили, что об изменениях в их делегации будет информировать МИД России, а об изменениях в других делегациях — соответствующие МИДы.



«Украина тоже не анонсировала изменений в делегации на участие представителей общественников от «ЛДНР». Вопрос: какие МИДы и о чем речь остается открытым. Господин Морель тоже не захотел выяснять этот вопрос, но он очень важен, так как объясняет субъективность участников переговоров», — сказал Гармаш.



По мнению Сергея Гармаша, такие действия направлены на субъективизацию «ДНР» и «ЛНР» в рамках переговорного процесса.

Украина ввела в состав своей делегации переселенцев из Донбасса в июне 2020 года.