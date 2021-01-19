Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» и «ЛНР» заявили о введении своих «общественников» в переговоры ТКГ

19 января 2021, 16:59

«ДНР» и «ЛНР» заявили о введении своих «общественников» в переговоры ТКГ

Группировки «ЛНР» и «ДНР» заявили о том, что в переговорах Трехсторонней контактной группы вместе с ними будут принимать участие «представители общественности». Они уже приняли участие в сегодняшнем заседании рабочих подгрупп.

Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш заявил «Новостям Донбасса», что статус этих людей является неопределенным.

«Участие этих людей является неопределенным. Их имена не озвучивались в ходе работы ТКГ. Они сегодня присутствовали, но не сказали ни одного слова, не были представлены официально», — отметил Гармаш.

По его словам, украинская делегация обращалась с вопросом к модератору от ОБСЕ в переговорах политической подгруппы Пьеру Морелю, кто допустил участие общественников от «ЛДНР». Но ответить на этот вопрос Морель не смог.

Как отметил Сергей Гармаш, участники от «ЛДНР» объяснили такой шаг ответной мерой на введение переселенцев из ОРДЛО в переговорный процесс с украинской стороны. А об этом «МИДы» группировок проинформировали заранее.

Украина обратилась к российской стороне за разъяснениями, на что там ответили, что об изменениях в их делегации будет информировать МИД России, а об изменениях в других делегациях — соответствующие МИДы.

«Украина тоже не анонсировала изменений в делегации на участие представителей общественников от «ЛДНР». Вопрос: какие МИДы и о чем речь остается открытым. Господин Морель тоже не захотел выяснять этот вопрос, но он очень важен, так как объясняет субъективность участников переговоров», — сказал Гармаш. 

По мнению Сергея Гармаша, такие действия направлены на субъективизацию «ДНР» и «ЛНР» в рамках переговорного процесса.

Украина ввела в состав своей делегации переселенцев из Донбасса в июне 2020 года.

ТЕГИ

Прочее
ДНР ЛНР Трехсторонняя контактная группа
Люди
Сергей Гармаш

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:14
В ТКГ снова не смогли разблокировать работу КПВВ в Счастье и Золотом
12:15
«ДНР» назвала места вакцинации от ковида российским «Спутником V»
10:32
В «ЛНР» «тихо» заменили «министра образования»
09:48
«ДНР» сообщила о 20 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — об одной
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января
22:02
ОБСЕ зафиксировала новые мины на окраине Донецка
21:07
В «ДНР» рассказали о подробностях будущей вакцинации от ковида
17:16
В 2020 году КПВВ Донбасса пересекали почти на 80% реже из-за ковида
17:11
«ДНР» нашла нарушителей карантина почти в половине проверенных автобусов и такси
15:37
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
10:45
«ЛНР» задержала двух братьев, их держат под стражей
08:42
«ЛНР» сообщила о 205-й смерти от ковида
все новости
17:22
Модератор ОБСЕ отказался составить план по Донбассу, заявили в Киеве
17:15
Коронавирус на Луганщине: 64 новых случая. Четверо больных умерли от осложнений
16:59
«ДНР» и «ЛНР» заявили о введении своих «общественников» в переговоры ТКГ
16:03
Организация Навального выпустила расследование о «дворце Путина» у Черного моря
15:46
СБУ объявила в розыск шестерых боевиков «ЛНР»
15:14
В ТКГ снова не смогли разблокировать работу КПВВ в Счастье и Золотом
15:09
В ДонОГА рассказали, ведут ли учет повторно заболевших COVID-19
14:29
ГБР вручило подозрение главе КСУ Тупицкому
14:24
В ОБСЕ допустили увеличение числа камер наблюдения на границе Украины и России
13:19
Кулеба и глава ОБСЕ завтра посетят КПВВ «Золотое»
12:47
Руководителя суда на Луганщине будут судить за незаконную начисленную премию
12:15
«ДНР» назвала места вакцинации от ковида российским «Спутником V»
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37
Сможет ли Киев договориться о мире на Донбассе в 2021 году? ►
16 января, 22:05
«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса
11 января, 15:10

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция