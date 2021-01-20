Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►

Украина начинает год с очередной попытки активизировать переговоры по Донбассу. При поддержке западных партнеров прошла встреча Нормандской четверки на уровне советников в Берлине. А в Киеве Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий представило законопроект о государственной политике переходного периода.



100 страниц документа описывают, как Украина в течение 25 лет будет реинтегрировать Донбасс. Амнистия, люстрация, временные органы управления — все детализировано в законопроекте.



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