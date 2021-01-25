Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Чуть более 2500 заболевших коронавирусом за воскресенье в Украине

25 января 2021, 08:16

Чуть более 2500 заболевших коронавирусом за воскресенье в Украине

За воскресенье, 24 января, в Украине выявили 2 516 человек. При этом 5 783 человек выздоровели, а 63 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 194 328 заболевших ковидом. Из них 953 297 человек выздоровели, а 21 924 скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146).

Вчера было проведено только 13 962 тестирований. При этом в будние дни в Украине делается до 60 тысяч исследований.

Днем ранее сообщалось о 3 915 новых заболевших ковидом.

C 25 января в Украине перестали действовать жесткие карантинные ограничения, вся страна возвращается в «оранжевую» зону, которая действовала до локдауна.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:01
Донбасс. Итоги недели 18 — 24 января
16:42
В Луганске горел склад горюче-смазочных материалов
10:02
«ДНР»: 84 новых случая коронавируса и 10 смертей
09:46
За сутки «ЛНР» зарегистрировала 23 новых случая заражения коронавирусом
22:05
Сланцевый газ на Донбассе, «обмен Медведчука», Донецк в TikTok ►
11:51
В Донецке рассказали, кому нельзя вакцинироваться «Спуником V»
09:30
«ДНР»: 26 смертей и 309 новых случаев COVID-19
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 января
11:01
Студента «академии МВД ДНР» отчислили за видео в TikTok
10:11
«ДНР» зафиксировала 21 смерть от ковида и 218 заболевших за сутки
23:49
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
все новости
09:45
Коронавирус в Донецкой области: еще 126 заболевших
09:24
Минздрав хочет вернуть адаптивный карантин в Украине
08:43
Новые обстрелы на Донбассе: сводка за сутки
08:16
Чуть более 2500 заболевших коронавирусом за воскресенье в Украине
07:40
В Украине завершился локдаун. Вернули «оранжевые» ограничения карантина
22:01
Донбасс. Итоги недели 18 — 24 января
17:57
Умер старший брат Рината Ахметова
16:42
В Луганске горел склад горюче-смазочных материалов
15:33
Коронавирус на Луганщине: Почти 80 новых случаев и две смерти
14:23
«ДНР» откроет свой пункт пропуска «Еленовка» 25 января на один день
13:51
Число инфицированных коронавирусом на Донетчине выросло еще на сто человек
12:37
В ВСУ за сутки — 25 новых случаев заболевания COVID-19 
все новости
ВИДЕО
Сланцевый газ на Донбассе, «обмен Медведчука», Донецк в TikTok ►
23 января, 22:05
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
21 января, 17:45
Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►
20 января, 15:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция