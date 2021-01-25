Чуть более 2500 заболевших коронавирусом за воскресенье в Украине

За воскресенье, 24 января, в Украине выявили 2 516 человек. При этом 5 783 человек выздоровели, а 63 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 194 328 заболевших ковидом. Из них 953 297 человек выздоровели, а 21 924 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146).



Вчера было проведено только 13 962 тестирований. При этом в будние дни в Украине делается до 60 тысяч исследований.



Днем ранее сообщалось о 3 915 новых заболевших ковидом.

C 25 января в Украине перестали действовать жесткие карантинные ограничения, вся страна возвращается в «оранжевую» зону, которая действовала до локдауна.