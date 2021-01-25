Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине завершился локдаун. Вернули «оранжевые» ограничения карантина

25 января 2021, 07:40

В Украине завершился локдаун. Вернули «оранжевые» ограничения карантина

C 25 января в Украине перестали действовать жесткие карантинные ограничения, вся страна возвращается в «оранжевую» зону, которая действовала до локдауна.

В частности, запрещено проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, рекламных) мероприятий с участием более 20 человек, запрещен прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50% мест, а также прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, в которых не обеспечена возможность ограничить количество людей в зале из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения.

Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров общей площади помещения.

Также запрещается проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Работа заведений общественного питания запрещена после 23:00 и до 7:00 часов, с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов, кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Кроме того, запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью).

Деятельность, культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, разрешена в случае обеспечения возможности ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 квадратных метров, а проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Что касается обучения, то с 25 января запрещено: посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования; посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным коронавирусом находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения; проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.

Карантин в Украине действует до 28 февраля, однако премьер-министр уже прогнозирует его продление до 31 марта.

Жесткий карантин действовал с 8 по 24 января включительно. В частности, в этот период запрещалась работа кафе и ресторанов (кроме заказов навынос и доставки), магазинов непродовольственных товаров, ТРЦ, кинотеатров, спортзалов. В Кабмине объясняли необходимость введение локдауна недопущением распространения коронавируса и гриппа после новогодних праздников.

ТЕГИ

Прочее
Карантин коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:01
Донбасс. Итоги недели 18 — 24 января
16:42
В Луганске горел склад горюче-смазочных материалов
10:02
«ДНР»: 84 новых случая коронавируса и 10 смертей
09:46
За сутки «ЛНР» зарегистрировала 23 новых случая заражения коронавирусом
22:05
Сланцевый газ на Донбассе, «обмен Медведчука», Донецк в TikTok ►
11:51
В Донецке рассказали, кому нельзя вакцинироваться «Спуником V»
09:30
«ДНР»: 26 смертей и 309 новых случаев COVID-19
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 января
11:01
Студента «академии МВД ДНР» отчислили за видео в TikTok
10:11
«ДНР» зафиксировала 21 смерть от ковида и 218 заболевших за сутки
23:49
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
все новости
09:45
Коронавирус в Донецкой области: еще 126 заболевших
09:24
Минздрав хочет вернуть адаптивный карантин в Украине
08:43
Новые обстрелы на Донбассе: сводка за сутки
08:16
Чуть более 2500 заболевших коронавирусом за воскресенье в Украине
07:40
В Украине завершился локдаун. Вернули «оранжевые» ограничения карантина
22:01
Донбасс. Итоги недели 18 — 24 января
17:57
Умер старший брат Рината Ахметова
16:42
В Луганске горел склад горюче-смазочных материалов
15:33
Коронавирус на Луганщине: Почти 80 новых случаев и две смерти
14:23
«ДНР» откроет свой пункт пропуска «Еленовка» 25 января на один день
13:51
Число инфицированных коронавирусом на Донетчине выросло еще на сто человек
12:37
В ВСУ за сутки — 25 новых случаев заболевания COVID-19 
все новости
ВИДЕО
Сланцевый газ на Донбассе, «обмен Медведчука», Донецк в TikTok ►
23 января, 22:05
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
21 января, 17:45
Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►
20 января, 15:53

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция