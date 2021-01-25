В Украине завершился локдаун. Вернули «оранжевые» ограничения карантина

C 25 января в Украине перестали действовать жесткие карантинные ограничения, вся страна возвращается в «оранжевую» зону, которая действовала до локдауна.



В частности, запрещено проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, рекламных) мероприятий с участием более 20 человек, запрещен прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50% мест, а также прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, в которых не обеспечена возможность ограничить количество людей в зале из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения.



Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров общей площади помещения.



Также запрещается проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.



Работа заведений общественного питания запрещена после 23:00 и до 7:00 часов, с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов, кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос.



Кроме того, запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью).



Деятельность, культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, разрешена в случае обеспечения возможности ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 квадратных метров, а проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.



Что касается обучения, то с 25 января запрещено: посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования; посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным коронавирусом находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения; проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.



Карантин в Украине действует до 28 февраля, однако премьер-министр уже прогнозирует его продление до 31 марта.

Жесткий карантин действовал с 8 по 24 января включительно. В частности, в этот период запрещалась работа кафе и ресторанов (кроме заказов навынос и доставки), магазинов непродовольственных товаров, ТРЦ, кинотеатров, спортзалов. В Кабмине объясняли необходимость введение локдауна недопущением распространения коронавируса и гриппа после новогодних праздников.