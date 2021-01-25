Кулеба: Крым и ОРДЛО нужно возвращать по отдельности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопросы деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей не должны пересекаться в переговорном плане. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».



Кулеба отметил, что ситуация на обеих оккупированных территориях «имеет определенные различия, в частности юридического характера»: «Поэтому здесь не надо все смешивать»,



«Безусловно, в дипломатии нет ничего невозможного, но по состоянию на сегодняшний день, я считаю, что вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма должны быть двумя отдельными треками. Они не должны пересекаться в переговорном плане, потому что если их бросить в один котел, то все слишком усложнится, и станет еще сложнее и Донбасс вернуть, и Крым вернуть», — сказал он.

В ноябре в Министерстве по вопросам реинтеграции заявляли, что вопрос возвращения временно оккупированных территорий, рассматривается исключительно как единое целое, а эта логика была положена в основу переформатирования структуры министерства.



В марте 2014 года РФ аннексировала Крымский полуостров после проведения «референдума» о присоединении. Результаты «референдума» не были признаны Украиной, США и ЕС, что привело к первым санкциям в отношении Москвы за агрессию против Украины.



Весной 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт после оккупации ряда населенных пунктов пророссийскими боевиками путем сепаратистского «референдума». РФ выступает в качестве одной из трех сторон в переговорах по урегулированию конфликта на Минской площадке. К выполнению Минских договоренностей привязаны антироссийские санкции, которые ЕС неоднократно продлевал.