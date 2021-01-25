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«У ЕС не забирали часть территории». Степанов — о возможной регистрации «Спутник V» Европой

25 января 2021, 10:58

«У ЕС не забирали часть территории». Степанов — о возможной регистрации «Спутник V» Европой

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможную регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском Союзе.

«Могу сказать свою позицию. У ЕС Россия не забирала территории, не забирала часть страны, поэтому, наверное, они могут выстраивать свои отношения так, как они считают нужным. Это то, о чем мы говорим в том числе, я не беру сейчас все остальные аспекты. Могу сказать свое личное мнение, я окончил Донецкий медицинский университет. Я не могу на протяжении уже почти 7 лет попасть в Донецк, где я был студентом. Для кого-то это, может, не является аргументом» — сказал Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

Глава Минздрава подчеркнул, что у Украины есть достаточный выбор, чтобы не использовать российскую вакцину.

По его словам, в феврале Украина рассчитывает получить 700 тысяч доз китайской вакцины компании Sinovac и еще 210 тысяч доз от Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX.

Также министр не исключил доставку вакцины от еще одного производителя. «Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор и тогда сможем об этом рассказать», — отметил Степанов.

В России ожидают, что Европейское агентство лекарственных средств начнет регистрацию «Спутник V» в феврале.

Поддерживаемые Россией группировки «ДНР» и «ЛНР» намерены начать вакцинацию «Спутником V» на подконтрольной им территории Донбасса.

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