Группировка «ДНР» опубликовала перечень противопоказаний к прививке от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Информация указана на сайте «минздрава».



Так, противопоказаниями к применению являются:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2 — 4 недели после выздоровления или ремиссии);

при нетяжелых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет.

Там также добавили, что введение второго компонента вакцины противопоказано тем, у кого после первой прививки наблюдались осложнения: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C.



Кроме того, вакцина будет применяться с осторожностью при: хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.



В целом информация, опубликованная «ДНР», повторяет противопоказания, указанные в документе министерства здравоохранения России.



При этом в Минздраве РФ также отметили, что из-за отсутствия полной информации о возможных побочных эффектах вакцинация может представлять опасность для тех, кто страдает от аутоиммунных заболеваний или онкологии. Вместе с тем в список противопоказаний такие болезни включать не стали. На сайте «Минздрава ДНР» обо всем этом вообще не написали.

Группировка «ДНР» заявила, что вакцинировать от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» будут в 32 медицинских учреждениях.



В «ДНР» и «ЛНР» сообщали, что ожидают поставку первой партии вакцины из России в январе.



Планируется, что сначала прививки сделают сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, работникам социальной сферы, а также силовикам.



«Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, уже сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке среди работников сферы образования и медицины. Вакцинация «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.



При этом работник одной из больниц рассказал, что руководство им сообщило, что перед прививкой придется сдать тест на антитела к COVID-19, который стоит 3200 рублей (1200 гривен).



У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований.