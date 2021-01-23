Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецке рассказали, кому нельзя вакцинироваться «Спуником V»

23 января 2021, 11:51

В Донецке рассказали, кому нельзя вакцинироваться «Спуником V»

Группировка «ДНР» опубликовала перечень противопоказаний к прививке от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Информация указана на сайте «минздрава».

Так, противопоказаниями к применению являются:

  • гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2 — 4 недели после выздоровления или ремиссии);
  • при нетяжелых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
  • беременность и период грудного вскармливания;
  • возраст до 18 лет.

Там также добавили, что введение второго компонента вакцины противопоказано тем, у кого после первой прививки наблюдались осложнения: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C.

Кроме того, вакцина будет применяться с осторожностью при: хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

В целом информация, опубликованная «ДНР», повторяет противопоказания, указанные в документе министерства здравоохранения России.

При этом в Минздраве РФ также отметили, что из-за отсутствия полной информации о возможных побочных эффектах вакцинация может представлять опасность для тех, кто страдает от аутоиммунных заболеваний или онкологии. Вместе с тем в список противопоказаний такие болезни включать не стали. На сайте «Минздрава ДНР» обо всем этом вообще не написали.

Смотрите также:

Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»

Группировка «ДНР» заявила, что вакцинировать от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» будут в 32 медицинских учреждениях.

В «ДНР» и «ЛНР» сообщали, что ожидают поставку первой партии вакцины из России в январе.

Планируется, что сначала прививки сделают сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, работникам социальной сферы, а также силовикам.

«Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, уже сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке среди работников сферы образования и медицины. Вакцинация «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.

При этом работник одной из больниц рассказал, что руководство им сообщило, что перед прививкой придется сдать тест на антитела к COVID-19, который стоит 3200 рублей (1200 гривен).

У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований.

ТЕГИ

Прочее
Вакцинация Вакцина ДНР ЛНР
Места
Луганск Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:51
В Донецке рассказали, кому нельзя вакцинироваться «Спуником V»
09:30
«ДНР»: 26 смертей и 309 новых случаев COVID-19
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 января
11:01
Студента «академии МВД ДНР» отчислили за видео в TikTok
10:11
«ДНР» зафиксировала 21 смерть от ковида и 218 заболевших за сутки
23:49
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
18:52
В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму
16:43
Жители ОРЛО не смогли поговорить с ОБСЕ без разрешения боевиков
14:47
«Л-ДНР» могут передать пленных через КПВВ или аэропорт Минска
12:07
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 22 января
10:03
«ДНР»: 232 новых заболевших COVID и 19 смертей
все новости
14:30
СБУ разоблачила агента «МГБ ЛНР», который дестабилизировал общественно-политическую ситуацию в Украине
12:31
В Станице Луганской у местного жителя нашли тайник с ручными гранатами
11:51
В Донецке рассказали, кому нельзя вакцинироваться «Спуником V»
11:20
«ЛНР» зафиксировала две смерти от COVID-19 и 15 случаев заражения
10:15
Коронавирус на Донетчине: 11 смертей и 191 заболевших за сутки
09:30
«ДНР»: 26 смертей и 309 новых случаев COVID-19
09:16
Сутки на Донбассе: боевики 6 раз открывали огонь
08:15
В Украине выявили около пяти тысяч заболевших ковидом за сутки
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 января
22:08
На Луганщине пять семей получат компенсации за разрушенное жилье
19:19
В Минреинтеграции рассказали, что будет с документами, полученными в ОРДЛО
18:40
Штаб: Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
21 января, 17:45
Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►
20 января, 15:53
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция