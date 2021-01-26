Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Правительство хочет вакцинировать от ковида около 370 тысяч украинцев на первом этапе

26 января 2021, 11:14

Правительство хочет вакцинировать от ковида около 370 тысяч украинцев на первом этапе

Премьер-министр Денис Шмыгал во время выступления в Верховной Раде назвал количество украинцев, которые будут привиты в ходе первых трех этапов вакцинации от коронавируса.

Власти планируют начать делать прививки уже в феврале. По словам Шмыгаля, план вакцинации включает пять этапов (ранее сообщалось о четырех):

  • Первый этап — 367 тысяч человек. Вакцину получат люди с критическим риском инфицирования: медработники, задействованные в борьбе с ковидом; лица в домах для людей пожилого возраста; военнослужащие ООС.
  • Второй этап — 2,54 миллиона человек. Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования: соцработники; люди старше 80 лет; другие медицинские работники.
  • Третий этап — 7,2 миллиона человек. Люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства: ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие.
  • Четвертый этап. Вакцинация людей с повышенным риском инфицирования: люди 60-64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями, другие категории.
  • Пятый этап. Вакцинация других граждан, которые не входят в приоритетные группы.

В целом правительство планирует вакцинировать половину населения Украины до конца 2022 года.

ТЕГИ

Организации
Кабинет министров
Люди
Денис Шмыгаль
Прочее
Вакцинация коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:08
«ДНР»: Еще 262 заболевших ковидом и 25 умерших
09:15
Без сопротивления и морально подавлены. Стали известны подробности задержания двух братьев членами «МГБ ЛНР»
08:32
«ЛНР» заявили о смерти еще трех пациентов, больных коронавирусом
22:58
Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали под Донецком
22:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января
16:25
Россия впервые разрешила «ДНР» провести ЕГЭ для школьников
10:35
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
10:18
Кулеба: Крым и ОРДЛО нужно возвращать по отдельности
22:01
Донбасс. Итоги недели 18 — 24 января
16:42
В Луганске горел склад горюче-смазочных материалов
10:02
«ДНР»: 84 новых случая коронавируса и 10 смертей
09:46
За сутки «ЛНР» зарегистрировала 23 новых случая заражения коронавирусом
все новости
12:14
В Луганской области подтверждено 56 новых случаев COVID-19. Умерли еще шесть больных
11:52
Рада разрешила иностранным подразделениям участвовать в военных учениях в Украине
11:49
СБУ заочно сообщила о подозрении первому заместителю «министра МВД ЛНР»
11:14
Шмыгаль заявил о планах на подписание контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19
11:14
Правительство хочет вакцинировать от ковида около 370 тысяч украинцев на первом этапе
10:38
В Донецкой области от коронавируса умерли еще 10 человек
10:08
«ДНР»: Еще 262 заболевших ковидом и 25 умерших
09:34
Кравчук увидел в усилении обстрелов на Донбассе шантаж со стороны Кремля
09:15
Без сопротивления и морально подавлены. Стали известны подробности задержания двух братьев членами «МГБ ЛНР»
08:32
«ЛНР» заявили о смерти еще трех пациентов, больных коронавирусом
08:20
Еще 2779 заболевших коронавирусом выявили в Украине. Число умерших превысило 22 тысячи
07:56
Сутки на Донбассе: обстрелы и ранение военнослужащего ВСУ
все новости
ВИДЕО
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35
Сланцевый газ на Донбассе, «обмен Медведчука», Донецк в TikTok ►
23 января, 22:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция