Правительство хочет вакцинировать от ковида около 370 тысяч украинцев на первом этапе

Премьер-министр Денис Шмыгал во время выступления в Верховной Раде назвал количество украинцев, которые будут привиты в ходе первых трех этапов вакцинации от коронавируса.



Власти планируют начать делать прививки уже в феврале. По словам Шмыгаля, план вакцинации включает пять этапов (ранее сообщалось о четырех):

Первый этап — 367 тысяч человек. Вакцину получат люди с критическим риском инфицирования: медработники, задействованные в борьбе с ковидом; лица в домах для людей пожилого возраста; военнослужащие ООС.

Вакцину получат люди с критическим риском инфицирования: медработники, задействованные в борьбе с ковидом; лица в домах для людей пожилого возраста; военнослужащие ООС. Второй этап — 2,54 миллиона человек. Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования: соцработники; люди старше 80 лет; другие медицинские работники.

Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования: соцработники; люди старше 80 лет; другие медицинские работники. Третий этап — 7,2 миллиона человек. Люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства: ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие.

Люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства: ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие. Четвертый этап. Вакцинация людей с повышенным риском инфицирования: люди 60-64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями, другие категории.

Вакцинация людей с повышенным риском инфицирования: люди 60-64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями, другие категории. Пятый этап. Вакцинация других граждан, которые не входят в приоритетные группы.

В целом правительство планирует вакцинировать половину населения Украины до конца 2022 года.