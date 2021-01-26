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«ДНР» с 1 февраля хочет повысить тарифы на воду, тепло и электроэнергию

26 января 2021, 14:39

«ДНР» с 1 февраля хочет повысить тарифы на воду, тепло и электроэнергию

На подконтрольной группировке «ДНР» территории с 1 февраля намечено повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий план представлен на рассмотрение «правительства ДНР», сообщил руководитель «республиканской службы по тарифам» Александр Алипов.

«Планируется с 1 февраля поднять тарифы на 20% на водоснабжение, тепловую энергию, горячую воду, услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов. На 30% на электроэнергию, на газ — 16%, услуга водоотведения — 11%, услуга отопления — 13%. Такое тарифное меню предлагается правительству на рассмотрение», — приводит слова Алипова «ДАН».

Сейчас тариф на электроэнергию в случае потребления до 150 кВт/ч составляет 0,8 рубля, от 150 до 800 кВт/ч — 1,09, свыше 800 кВт/ч — 2,68; предлагается — 1,04 рубля, 1,42 рубля (рост на 30%), 2,85 рубля (рост на 6%) соответственно. Тариф на водоснабжение за кубометр составляет 12,72 рубля, предлагается повысить его до 15,26 рубля; на водоотведение за кубометр — 8,83, планируется — 9,84; отопление за квадратный метр — 9,2 рубля, предполагается — 10,4 рубля.

Несмотря на планируемое повышение, предложенные тарифы для населения остаются ниже себестоимости производства данных услуг, указал Алипов. «Убытки, которые мы прогнозируем в 2021 году составят более двух миллиардов рублей, даже та дотация, которая предусмотрена в бюджете республики — 1,7 миллиарда рублей — не покрывает эти все затраты», — подчеркнул он.

При этом для юридических лиц «ДНР» планирует установить рентабельные тарифы.

«Для населения тарифы остаются нерентабельными потому, что мы соотносим уровень доходов семей, и поэтому рост тарифов для населения не будет таким интенсивным, как, скажем для юридических лиц», — сказал Алипов.

По его словам, предложенное повышение связано с необходимостью обеспечить должный уровень проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, обновить материально-техническую базу коммунальных предприятий, повысить зарплаты работникам отрасли, а также устранить дефицит кадров, который сейчас составляет порядка 23%.

«ДНР» начала повышать тарифы на коммунальные услуги в 2019 году. Тогда с 1 сентября выросла цена за услуги водоснабжения, вывоз твердых бытовых отходов и обслуживание жилищного фонда.

С 1 октября 2020 года был установлен единый тариф на услуги теплоснабжения и горячую воду, который убрал его местные различия.

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