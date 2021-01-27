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Опубликованы фотографии концлагеря «ДНР» в Донецке «Изоляция»

27 января 2021, 11:20

Опубликованы фотографии концлагеря «ДНР» в Донецке «Изоляция»

В сети были опубликованы фотографии концлагеря «Изоляция» — нелегальной тюрьмы группировки «ДНР» в Донецке, которая расположена на территории бывшего завода изоляционных материалов.

Снимки выложили в анонимном телеграм-канале «Донецкий Тракторист», на их публикацию обратил внимание журналист и бывший пленник «ДНР» Станислав Асеев.

«Сейчас вы видите уникальные кадры: общее фото территории "Изоляции", камеры заключенных (первый этаж с решетками) и прогулочный дворик, обнесенный "колючкой", куда нас выводили по утрам на 5-7 минут», — отметил Асеев на своей Facebook-странице.

Телеграм-канал «Донецкий Тракторист» был создан 12 декабря, но первые публикации в нем появились вечером 26 января. Помимо снимков из тюрьмы, канал уже опубликовал несколько страниц журнала учета посещения задержанных в «Изоляции».

«Донецкий тракторист» пишет, что это ФИО сотрудников «МГБ ДНР».

«Призываю правоохранительные органы Украины использовать данные документы для установления всех лиц, которые удерживались в тюрьме "Изоляция" и были причастны к их незаконному задержанию», — говорится в одном из сообщений телеграм-канала.

Асеев полагает, что кто-то «из администрации» решил «заработать себе индульгенцию» перед международным розыском и украинским судом с помощью публикации фотографий.

В прошлом году министерство иностранных дел Украины начало информационную кампанию для закрытия донецкой тюрьмы «Изоляция». В частности МИД хочет привлечь внимание международного сообщества к фактам применения пыток в этой незаконной тюрьме.

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