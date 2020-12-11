МИД начал кампанию по закрытию тюрьмы «Изоляция» в Донецке, где боевики пытают пленных

Министерство иностранных дел анонсировало информационную кампанию для закрытия тюрьмы боевиков группировки «ДНР», расположенной на территории завода «Изоляция» в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Данной кампанией МИД хочет привлечь внимание международного сообщества к фактам применения пыток в незаконной тюрьме «Изоляция». Боевики используют территорию одноименного культурного центра в качестве тюрьмы для пленных после захвата Донецка в 2014 году.



В рамках запуска кампании на территории арт-центра «Изоляция» в Киеве 10 декабря состоялась презентация проекта «Isolyatsia: must speak».



Присутствующий на презентации заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что таких мест, как «Изоляция», в настоящее время около 160. «3,5 тысячи человек прошли "Изоляцию", из них 1600 — гражданские лица. Мы стараемся ни один факт не оставлять без внимания, мы все фиксируем и открываем уголовные производства», — отметил он.



«Изоляция» — это неприбыльная негосударственная платформа культурных инициатив, основанная в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. По состоянию на 2014 год, в тюрьме содержались более 100 человек, в 2019 году — 70. По данным отчета Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в «Изоляции» заключенных подвергают пыткам и сексуальному насилию.