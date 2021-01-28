Реалии «ДНР»: компания Курченко остановила завод в Енакиево и отказалась от предприятия в Донецке

Енакиевский металлургический завод в подконтрольном группировке «ДНР» Енакиево приостановил производство продукции до 4 февраля. Сегодня на предприятии произошел мирный сход работников, которые поинтересовались, когда будут выплачены трехмесячные долги по зарплате.



Об этом сообщает телеграм-канал Dontel.



К рабочим вышел новый исполняющий обязанности директора завода Люльчак С.М. «Тезисы руководства на сходе были привычными: скоро дадут 25% долга, в металлургии все плохо, денег нет. Производство на ЕМЗ приостановили до 4 февраля — не хватает окатышей, не оплачены услуги водоснабжения, отсутствует пар, отопление — в помещениях холодно», — отмечает телеграм канал.



Енакиевским металлургическим заводом, как и многими другими промышленными предприятиями ОРДЛО, управляет компания «Внешторгсервис», которую связывают с живущим в Москве украинским олигархом Сергеем Крученко, который сбежал в РФ после Майдана 2014 года.



Как известно, на подконтрольных «Внешторгсервису» предприятиях зарплату уже долгое время платят частями, как правило, по 20-30%, что «растягивает» процесс и вызывает недовольство у рабочих.



При этом «Внешторгсервис» вывел из-под своего управления Донецкий металлургический завод из-за его нерентабельности. Эту информацию «Новостям Донбасса» подтвердил источник на предприятии.



Произошла смена юридического лица — теперь это ООО «ДМЗ». С середины января работники завода начали писать заявления на увольнение и принятие на работу в новосозданную структуру.



При этом непонятно, выплатят ли рабочим долги, которые накопились при «Внешторгсервисе» и вообще примут ли на работу в ООО «ДМЗ» весь персонал.



Отметим, что Донецкий металлургический завод остановил выпуск продукции в 2019 году, его печи погасли. «Новости Донбасса» сообщали, что «Внешторгсервис» летом 2020 года вывез немецкую сталеплавильную печь Siemens VAI с ДМЗ на Енакиевский металлургический завод. Запчасти этой печи использовали для ремонта оборудование на заводе в Енакиево.