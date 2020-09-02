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«Управленцы ДНР» перевозят сталеплавильную печь Siemens из Донецка в Енакиево. Там завод еще работает

02 сентября 2020, 11:10

«Управленцы ДНР» перевозят сталеплавильную печь Siemens из Донецка в Енакиево. Там завод еще работает

Компания «Внешторгсервис», которая контролирует крупнейшие промышленные предприятия на подконтрольной группировке «ДНР» территории, летом начала процесс транспортировки немецкой дуговой сталеплавильной печи ДСП-150 Siemens VAI с Донецкого металлургического завода (ДМЗ) на Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ).

Об этом «Новостям Донбасса» рассказали работники ДМЗ.

Донецкий метзавод остановил выпуск продукции более года назад, его печи погасли. А вот предприятие в Енакиево еще работает, хоть и имеет проблемы со сбытом.

Сталеплавильная печь Siemens VAI была достроена к весне 2014 года в рамках модернизации ДМЗ, но ввести в эксплуатацию ее не успели — представители немецкой компании отказались ехать в зону конфликта.

Собеседники «НД» сомневаются, что «Внешторгсервису» устанавливать эту печь на ЕМЗ. По всей видимости, детали ДСП-150 хотят использовать на текущих мощностях завода в Енакиево.

Формальным собственником ДМЗ является группа «Донецксталь», но весной 2017 года она, как и другие владельцы, утратила контроль над своими предприятиями на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Большинство заводов перешли под управление компании «Внешторгсервис». 

Сейчас «Внешторгсервис» является фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Формально «Внешторгсервис» зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкций за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».

«Внешторгсервис» задолжал работникам предприятий за несколько месяцев. Сейчас идет выплата заработной платы за июнь. При этом зарплату уже долгое время платят частями, как правило, по 20-30%, что «растягивает» процесс и вызывает недовольство у рабочих.

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