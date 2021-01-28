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В Украине создадут Бюро экономической безопасности: принят закон

28 января 2021, 16:27

В Украине создадут Бюро экономической безопасности: принят закон

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект № 3087-д, который предусматривает создание Бюро экономической безопасности. Новый орган должен стать единственным, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

Законопроект поддержали 242 депутата на заседании в четверг.

Бюро экономической безопасности должно стать органом, который заменит собой налоговую милицию, экономический департамент СБУ и соответствующий департамент Национальной полиции. Таким образом, законодатели хотят устранить дублирование функций органов по борьбе с преступлениями в сфере экономики.

Предполагается, что ведомство будет иметь территориальные подразделения, его структуры определит президент. Назначать директора также будет президент, но по представлению конкурсной комиссии.

Авторы законопроекта уверены, что создание этого органа поможет уменьшить теневой бизнес в Украине и увеличить налоговые поступления.

В первом чтении законопроект о Бюро экономической безопасности был принят 3 сентября 2020 года.

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