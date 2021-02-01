Кравчук предложил вынести вопрос Донбасса и Крыма на референдум

Вопрос Донбасса и Крыма необходимо вынести на всеукраинский референдум. Такое мнение высказал первый президент, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.



По его словам, вопрос Донбасса и Крыма сегодня является «наиболее болезненным», поскольку он по-разному воспринимается различными политическими силами.



«Они [украинские политики] разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести [на референдум] для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».



Он считает, что главным вопросом референдума должно быть «то, что Украина является цельной, независимой, с возвращением ее территорий». Кравчук уверен, что эта позиция, не ставится под сомнение международными партнерами Украины.



По его словам, способ возвращения оккупированных Россией территорий должно представить государство, а народ должен закрепить на референдуме, что «вся территория Украины является цельной, независимой и должна принадлежать Украине».

26 января Верховная Рада приняла закон, который установил возможность проведения всеукраинского референдума.