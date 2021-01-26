Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект президента Владимира Зеленского «О народовластии через всеукраинский референдум». За соответствующий законопроект было отдано 255 голосов.



При этом документ поддержали 226 депутатов фракции «Слуга народа». Еще 20 голосов отдала депутатская группа «Доверие», а 9 — внефракционные депутаты.

Согласно законопроектом, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

об утрате силы закона Украины или отдельного его положения.

При этом референдум по утверждению изменений в раздел I «Общие положения», раздела III «выборы и референдум» и раздела XIII «Внесение изменений в Конституцию Украины» Конституции назначает президент. Также глава государства назначает референдум по народной инициативе (для этого нужно собрать три миллиона подписей украинцев). Референдум по изменению территории Украины назначает Верховная Рада.



Вместе с тем на референдум нельзя выносить вопросы:

противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколами к ней;

которые отменяют или ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.



На референдум может выноситься только один вопрос. Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными для рассмотрения и принятия решения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины.



Проведение нового референдума по вопросам, которые ранее поддержали на референдуме, возможно не ранее чем через три года со дня объявления результатов соответствующего всеукраинского референдума.



Право голоса на всеукраинском референдуме имеют граждане Украины, которым на день голосования исполнилось 18 лет и которые не признаны недееспособными.



Референдум может быть проведен с помощью бумажных бюллетеней. Также указана возможность электронного голосования, но для этого необходимо принять соответствующий закон.

Законопроект о референдуме в первом чтении был принят 18 июня.