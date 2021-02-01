Зеленский хочет спросить у Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО

Президент Владимир Зеленский надеется поднять вопрос членства Укрины НАТО в разговоре с президентом США Джо Байденом. Об этом он сказал в интервью телекомпании HBO и изданию Axios.



«Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО... Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» — отметил Зеленский.



По его словам, если бы Украина была в НАТО, то на Донбассе не было бы эскалации.



Также президент Украины поблагодарил ЕС и США за санкции против России, но добавил: «санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней».

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