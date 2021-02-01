Российский рэпер Гуф выступит в Донецке. При этом в Украину он уже невъездной

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) выступит в неподконтрольном украинским властям Донецке 20 феврале. Афишу мероприятия со своим участием артист опубликовал в Instagram.



Гуф выступит в ресторане «Кокон», который находится в ТРЦ «Донецк сити».

Фото: therealguf / Instagram

Организатор концерта уточнил сепаратистскому ресурсу ДАН, что программа-минимум будет длиться 45 минут, но по желанию Гуфа она может быть продлена.



По всей видимости, рэпер приедет в Донецк через неподконтрольный Киеву участок украинско-российской границы на Донбассе. Ранее Гуф аналогичным образом посетил аннексированный Крым, из-за чего ему был закрыт въезд в Украину на три года. Из сообщения СБУ известно, что запрет действует до 1 марта 2021 года и может быть продлен.



Весной 2020 года Гуф анонсировал концертный тур по Украине, который так и не состоялся из-за запрета въезда в страну.